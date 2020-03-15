طبيب البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بـ”كورونا”…و نتيجة الفحص الطبي “سلبية”.

إسطنبول/ الأناضول:

أعلن طبيب البيت الأبيض، أن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للكشف عن إصابته بفيروس كورونا “سلبية” (غير مصاب).

وقال الطبيب شون كونلي عبر حسابه في “تويتر”، “تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) لترامب سلبي”.

وأضاف “بعد أسبوع من تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يَظهر على الرئيس أيّ أعراض”.

وفي وقت سابق، التقى ترامب 4 مسؤولين برازيليين في العاصمة واشنطن، قبل أن يتبين إصابتهم بـ”كورونا”، وعلى إثر ذلك أعلن عزمه إجراء الفحص.

والسبت، أعلن ترامب، إجراء فحص الكشف عن فيروس “كورونا”، وقال إنه ينتظر النتائج.

فيما أعلن ترامب الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية” في عموم البلاد بسبب انتشار الفيروس.

وحتى السبت، بلغ عدد إصابات “كورونا” في الولايات المتحدة 2455 إصابة، و55 وفاة