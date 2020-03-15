ارتفاع إصابات كورونا في الكويت والجزائر والأردن ارتفعت إلى 112 في الكويت، و45 في الجزائر، و7 في الإردن، وفق إعلانات رسمية

عواصم عربية/الأناضول : ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا، الأحد، في الكويت والجزائر والأردن، وفق إعلانات رسمية.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين كويتيين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 112.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند في مؤتمر صحفي إن الحالات هي “3 قادمة من المملكة المتحدة، و3 مخالطة لحالات سابقة، وحالة واحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات، وأخرى مرتبطة بالسفر إلى إيران كانت في الحجر الصحي”.

وفي الجزائر، أعلن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 45 حالة بينها 3 وفيات.

وقال جراد في تصريحات للإذاعة الحكومية، إنه تم تسجيل 8 حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين بالفيروس من 37 إلى 45 بينها 3 وفيات أعلنت عنها وزارة الصحة سابقا.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.

وقال وزير الصحة سعد جابر في بيان إن “إحدى الحالات المصابة لمواطن أردني قادم من بريطانيا، و4 سياح فرنسيين، والإصابة السادسة لمواطن خالط سائحة أميركية قدمت من مصر ومكثت ليومين في المملكة”.

وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الأحد، أصاب “كورونا” ما يزيد على 157 ألفا في 153 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.