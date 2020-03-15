الأردن يسجل 6 حالات إصابة بـ”كورونا”.. وتتبع 28 مخالطا لسائحة أمريكية مصابة به

كل الوطن- وكالات: أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الأردن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الوباء العالمي (الجائحة).

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الوباء العالمي كورونا (الجائحة).

وقال وزير الصحة، سعد جابر، حسب الصحيفة: “إن إحدى الحالات لمواطن أردني خالط أمريكية قادمة من مصر، وموطنا أردنيا آخر قادما من بريطانيا، والحالات الأربعة الأخرى سجلت لفرنسيين سياح، حسبما نشرت “قناة المملكة” الأردنية عبر صفحتها الرسمية في تويتر.

وأضاف جابر: “جميع المخالطين للسائحة الأميركية تم تتبعهم وعددهم 28”.

وأكمل وزير الصحة: “أجرينا الفحوصات ل250 شخص أغلبهم عرب وكانت النتائج سلبية”، مؤكدا على أن الأردن في مرحلة إحتواء الوباء العالمي.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت، في وقت سابق، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن السياحية.

وفي ذلك قال العضاية: “القانون سيطبق على كل من يخالف القانون لإجراءات الحكومة”.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في بيان يوم أمس السبت، “تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 مارس/ آذار 2020 ولمدة أسبوعين”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.