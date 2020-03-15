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الصحة الإيرانية: تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-15T13:47:55+03:00
2020-03-15T13:53:06+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
الصحة الإيرانية: تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد في غضون الساعات الـ24 الماضية.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد الوفيات جراء الفيروس في إيران، بعد أن سجلت في البلاد 97 حالة في الحصيلة السابقة الصادرة أمس السبت.

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وأضافت أن الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في إيران ارتفعت بواقع 1209 حالات جديدة لتصل نقطة 13938 بعد أن كانت عند مستوى 12729 أمس السبت، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 4590 حالة.

ودعت وزارة الصحة كل المواطنين إلى عدم السفر خلال عطلة عيد النوروز (رأس السنة الإيرانية) خاصة إلى مدينة مشهد، مشددة على ضرورة الالتزام بالمنازل لردع انتشار المرض.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374703

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