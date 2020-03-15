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في ظل وباء كورونا.. إمام وخطيب مسجد “قباء” يتحدّث عن قرب يوم القيامة

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
في ظل وباء كورونا.. إمام وخطيب مسجد “قباء” يتحدّث عن قرب يوم القيامة

بينما يواجه العالم أزمة متدهورة بسبب فيروس كورونا، شدّد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، على أن هذا الوباء يمثل إشارة لقرب يوم القيامة.

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واعتبر الإمام الخطيب، في مقابلة مع قناة “MBC”: “فيروس كورونا هذا لا يقول أحد إنه مختص بعرق دون عرق ولم يقل أحد بملة دون ملة أو أرض دون أرض، وإنما ظهرت فيه قدرة الله الواحد القهار. ثمة أحاديث كنا نقرأها ونؤمن بها لكننا لا نعرف تأويلها، وفيروس كورونا قرّب كثيرا من المفاهيم، قد جاء في بعض الأحاديث أنه من أشراط الساعة أن ريحا باردة تخرج من اليمن وقبض المؤمنين، وكان الإنسان يقول كيف تقبض الريح أرواح المؤمنين؟”.

وتابع قائلا: “الآن هذا الفيروس مضى في الأرض وانتشر من غير أن يستطيع أحد أن يمنعه، حتى يعلم الناس ضعفهم وعجزهم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الفيروس تسبب بأمور عدة ويختلف إلى الآن في فشوه وانتشاره من بلد إلى بلد فبعض الديار وبعض البلاد انتشر فيها انتشارا مخيفا مرعبا وبعض البلاد حفظها الله”.

المصدر: MBC

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374718

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