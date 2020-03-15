وزارة الدفاع السعودية تُعلنُ عن توفر 55 وظيفة

كل الوطن – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة عن توفر عدد ( 55 ) وظيفة من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور في مدينة الرياض وترغب بشغلها بكوادر سعودية ( رجال / نساء ) مؤهله عبر المسابقة الوظيفية .

وللراغبين بالتقدم على تلك الوظائف والاطلاع على الشروط المطلوبة زيارة بوابة القبول الإلكتروني للقوات المسلحة على الرابط ( https://hr.mod.gov.sa ) وتكون بداية التقديم على تلك الوظائف يوم الإربعاء الموافق 1441/07/23 هـ وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 1441/07/24 هـ وذلك لمدة يومين .