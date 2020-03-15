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وزارة الدفاع السعودية تُعلنُ عن توفر 55 وظيفة

كل الوطن - فريق التحرير
محلياتوظائف شاغرة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
وزارة الدفاع السعودية تُعلنُ عن توفر 55 وظيفة

كل الوطن – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة عن توفر عدد ( 55 ) وظيفة من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور في مدينة الرياض وترغب بشغلها بكوادر سعودية ( رجال / نساء ) مؤهله عبر المسابقة الوظيفية .

وللراغبين بالتقدم على تلك الوظائف والاطلاع على الشروط المطلوبة زيارة بوابة القبول الإلكتروني للقوات المسلحة على الرابط ( https://hr.mod.gov.sa ) وتكون بداية التقديم على تلك الوظائف يوم الإربعاء الموافق 1441/07/23 هـ وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 1441/07/24 هـ وذلك لمدة يومين .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374723

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