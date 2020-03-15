السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن التواجد في المساجد لمكافحة فيروس كورونا

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، مساء اليوم الأحد 15 مارس/آذار، بيانا عاجلا بشأن التواجد في المساجد لمكافحة فيروس “كورونا” الجديد.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، بيانها عبر حسابها على موقع “تويتر”، قالت فيه: “استكمالا للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس كورونا، وجّه الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إلى أن إدخال مياه الشرب بكل أنواعها إلى المساجد، سيكون مؤقتاً، وسيتم تطبيقه على جميع المساجد والجوامع.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، قد قال إن المملكة قد تضطر إلى إغلاق كل المساجد في المملكة عند الضرورة.

وأشار آل الشيخ في تصريحات لصحيفة “الرياض” السعودية إلى أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في أي مسجد من مساجد المملكة.

ودعا وزير الشؤون الإسلامية جميع المواطنين الذين يجدون أي مسجد فيه تقصير الإبلاغ عنه والتواصل مع الوزارة، مضيفا “على كل مواطن يجد تقصيرا في تنفيذ التعليمات من قبل أي إمام أو مؤذن أو أي فرد من منتسبي الوزارة التواصل

مع الوزارة مباشرة وسوف نحقق في كل شكوى وملحوظة تصلنا مؤكدا أن المواطن هو عين الرقيب”.