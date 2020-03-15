“إمارة المدينة” تعلن عن توفر عدد من الوظائف الإدارية

كل الوطن – الرياض

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المراتب السابعة والرابعة لخريجي الدرجات العلمية والبرامج الإعدادية، ويبلغ عدد الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية ) 17 وظيفة، لوظائف (مهندس مدني ، وكاتب) وسيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية www.mcs.gov.sa خلال الفترة من 27/7 إلى 2/8/1441هـ.

وحددت الإمارة عدد من الشروط منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مبينة أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات و المقابلة الشخصية للمرشحين، وسيكون التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 27/7 /1441 هـ الساعة الثامنة صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 2/8/1441هـ الساعة الحادية عشرة مساءً.