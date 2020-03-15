الحكومة الفلسطينية تعلن تماثل 15 مصابا بكورونا للشفاء

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أنه “تم إجراء فحوص لـ21 مصابا بفيروس كورونا من 38، أثبتت “أن 15 حالة منهم أخذت تظهر عليهم بوادر التعافي”.

وأضاف اشتيه، في مؤتمر صحفي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الأحد، أن “المصابين الـ15 ظهرت عليهم بوادر التعافي من الفيروس، وهذه البوادر ليست شفاء تاما بل تسير بالاتجاه الصحيح”.

وأشار إلى وجود سيدة ألمانية وضعها حرج جدا بين المصابين.

وأوضح أن المصابين الـ21 هم من أوائل المصابين بالفيروس، وسيتم متابعتهم وإجراء فحصين إضافيين لهم، وإذا أظهروا تحسنا سيعودون إلى بيوتهم.

وأكد أنه توجد بوادر تعاف للحالات في بيت لحم، خاصة أن جميع المصابين الـ38 التزموا بكافة التعليمات التي أعطيت لهم، وكانوا بالحجر الصحي، وكذلك عائلاتهم التزمت بالتعليمات الصحية.

المصدر: وكالة “وفا”