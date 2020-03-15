إجازة إجبارية لموظفي الدولة في السعودية

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على منح إجازات إجبارية لفئات محددة من موظفي القطاع العام السعودي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن وزارة الصحة السعودية وجهت الجهات المعنية بضرورة منح إجازات مرضية إجبارية لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس/آذار.

ويندرج تحت هذه الإجازات الإجبارية خمس فئات محددة وهي ( الحمل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، والأمراض المزمنة).

وبحسب الوزارة فإن هذه الإجازات، لا تحسب مدتها من رصيد الإجازات، وهدفها التقليل من احتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو إجراء وقائي لمنع التفشي المجتمعي.

وحثت وزارة الصحة السعودية، اليوم، كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة، “شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة، وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة”.

وأوضح محمد العبد العالي، أن “48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة، مضيفا أن أي حالة وفاة لم تسجل في المملكة”.