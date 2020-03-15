الصحة السعودية: 15 إصابة جديدة بكورونا في المملكة.. والإجمالي 118 حالة

كل الوطن – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد في المملكة.

وجاءت تفاصيل الحالات على النحو التالي:

مقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية في مدينة الرياض كانا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولين بمنشأة صحية في الرياض.

خمس مواطنين مخالطين لحالات سابقة وجميعهم معزولين بمنشأة صحية بالقطيف.

حالة لمقيم اسباني قادم من اسبانيا، وهو معزول بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر.

حالتين لمواطنتين الأولى قادمة من اسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية بالظهران.

حالة لمواطن ومواطنة الأول قادم من إيران، والثانية لمواطنة قادمة من العراق وهما معزولان بمنشأة صحية بالقطيف.

حالة لمواطن قادم من الجمهورية المصرية، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام.

حالتين لمواطنين قدمت الأولى من بريطانيا، ولمواطن قادم من سويسرا وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.

وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد 118 حالة، كان قد تعافت منها 3 حالات وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت الصحة إلى أن من بين الحالات حالة كانت في وضع حرج، وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937″، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.