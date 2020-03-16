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ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الجهود الدولية لمكافحة “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الجهود الدولية لمكافحة “كورونا”

كل الوطن – واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.

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وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م، مؤكداً سموه عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374768

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