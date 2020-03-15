إغلاق المولات والحدائق والشواطئ بكافة أنحاء المملكة بسبب كورونا

كل الوطن – الرياض

أعلنت أمانات المناطق والبلديات عن إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، استنادًا للخطوات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية لمنع تفشي كورونا.

في هذا السياق، أعلنت أمانات مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، عن إغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقتين وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات “إن وجدت”.

وقالت مصادر إن الجهات المعنية وجهت أيضًا بمنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها، مشيرة إلى أن القطاعات المعنية بوزارة الداخلية ستتابع تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا بتنفيذ حزمة من التدابير الوقائية احترازياً للوقاية من الفيروس.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نظرًا لصدور قرار إغلاق المجمعات التجارية احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا نود إحاطة جميع المستهلكين بتمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة الإغلاق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر”.