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لتجنب تفشي”كورونا”… وزير الصحة السعودي يطالب المواطنين بالتعاون في 4 نقاط “مهمة”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
لتجنب تفشي”كورونا”… وزير الصحة السعودي يطالب المواطنين بالتعاون في 4 نقاط “مهمة”
وزير الصحة د. توفيق الربيعة

كل الوطن – الرياض

طالب وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأحد، المواطنين السعوديين بالالتزام بأربعة نقاط لتجنب تفشي فيروس “كورونا” (كوفيد-19).

وفي مقطع فيديو، نشرته صفحة وزارة الصحة، قال: “نعيش تحدي كبير، حيث إن فيروس كورونا الجديد ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع وأننا جزء من هذا العالم”.

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وأضاف: “التحدي كبير وأن التعاون مطلوب من الجميع من خلال 4 نقاط مهمة، وهي تجنب المصافحة بالكامل، وغسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان السلامة خاصة مشيرا إلى أن اليدين أكبر ناقل للمرض.

وتابع: “تجنب التجمعات بأنواعها حيث إن التجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص، وإذا كان لديك أعراض أو قادم من خارج المملكة فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدا عمن حولك لمدة 14 يوم لسلامتك وسلامة من تحب”، مشيرا إلى أن: “تعاون الجميع مهمة وطنية وكلنا مسؤولين لتحقيق هذه المهمة”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه ثلاث حالات إصابة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374798

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