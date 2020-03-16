تسجيل الدخول
» » فرنسا: معدلات انتشار فيروس كورونا في البلاد “مقلقة للغاية”

فرنسا: معدلات انتشار فيروس كورونا في البلاد “مقلقة للغاية”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
فرنسا: معدلات انتشار فيروس كورونا في البلاد “مقلقة للغاية”

أعلن المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية، جيروم سالمون، اليوم الاثنين، أن الوضع مع تفشي فيروس “كورونا” مقلق للغاية ويتدهور بسرعة.

وصرح سالمون لصحيفة “فرانس إنتر”: أن “عدد الحالات (الإصابة بفيروس كورونا) يتضاعف كل ثلاثة أيام”.

اقرأ أيضا...

وأضاف المسؤول: أن “عدد المرضى في حالة خطيرة والذين يحتاجون إلى عناية مركزة يصل إلى المئات”.
ثم أشار سالمون: “لم يفهم الكثير من الناس أهمية البقاء في المنزل، وهذا المستوى المنخفض من الالتزام (بالإرشادات) يجعل من المستحيل إبطاء تطور الوباء”.

هذا وبلغ إجمالي حالات الوفاة في فرنسا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 91 حالة، حسبما أعلنت سلطات الصحة مساء يوم السبت الماضي، فيما دعت الحكومة المواطنين لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374809

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.