تسجيل الدخول
» » البحرين تعلن عن أول وفاة جراء فيروس كورونا

البحرين تعلن عن أول وفاة جراء فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
البحرين تعلن عن أول وفاة جراء فيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة البحرينية، صباح اليوم الاثنين، بتسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374830

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.