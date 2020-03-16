البحرين تعلن عن أول وفاة جراء فيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة البحرينية، صباح اليوم الاثنين، بتسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة.
البحرين تعلن عن أول وفاة جراء فيروس كوروناالقضاء الياباني يصدر حكما بحق قاتل 19 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصةخبيران متخصّصان يفسران سبب تفشي وباء كورونا بشدة في إيطاليامسؤول حكومي: الولايات المتحدة تبدأ اليوم اختبارات سريرية للقاح ضدّ كوروناالأردن.. القبض على مصاب بكورونا فرّ من الحجر الصحيبـ96 وفاة.. إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا كوروناإغلاق المطاعم والمقاهي في مدينة نيويورك وولاية واشنطنفرنسا: معدلات انتشار فيروس كورونا في البلاد “مقلقة للغاية”كورونا.. إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائيةالبحرين: ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 77 حالة