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لبنان… بالفيديو توقيف ثلاث فتيات لقيامهن بأعمال غير لائقة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
لبنان… بالفيديو توقيف ثلاث فتيات لقيامهن بأعمال غير لائقة

كل الةطن- بيروت- وكالات: أقدمت السلطات اللبنانية، يوم أمس الأحد، على توقيف فتيات في منطقة البترون، شمالي لبنان، وذلك بسبب قيامهن بحركات منافية وغير لائقة أمام اللبنانيين.

ونشرت صفحة “وينيه الدولة” على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للحادثة التي حصلت في منطقة البترون.

وأوضح الفيديو قيام أشخاص بتوقيف السيارة التي كانت تقل الفتيات الثلاث حيث قامت إحداهن بإدعاء أنها تنتمي إلى جهاز أمني قائلة أنها تابعة لفرع المخابرات.

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هذا الأمر دفع السلطات اللبنانية للتحرك واعتقال الفتيات وخصوصا الفتاة التي ادعت بأنها تحمل صفة أمنية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374846

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