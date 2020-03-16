لبنان… بالفيديو توقيف ثلاث فتيات لقيامهن بأعمال غير لائقة

كل الةطن- بيروت- وكالات: أقدمت السلطات اللبنانية، يوم أمس الأحد، على توقيف فتيات في منطقة البترون، شمالي لبنان، وذلك بسبب قيامهن بحركات منافية وغير لائقة أمام اللبنانيين.