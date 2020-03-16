الصحة الكويتية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية” فيديو”

كل الوطن- وكالات- الكويت : أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، والتي قال فيها إنه تم “تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين

ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت الى 123 حالة وتم شفاء 9 حالات ليصبح لدينا حاليا 114 حالة تتلقى العلاج حاليا”، بحسب صحيفة “النافذة” الكويتية.

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وقال السند، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الحالات الـ11 الجديدة المسجلة هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.