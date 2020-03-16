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المغرب يغلق المطاعم ودور السينما والمسارح بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
المغرب يغلق المطاعم ودور السينما والمسارح بسبب كورونا

قالت وزارة الداخلية المغربية إن البلاد ستغلق المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية اعتبارا من اليوم بسبب كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، إن “هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل”.

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وعلق المغرب، الذي أعلن رصد 29 حالة إصابة بالمرض، بينها حالة توفيت وحالة تعافت، كل الرحلات الجوية الدولية وأغلق المدارس ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374881

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