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وزير الإعلام المكلف في «غرفة العمليات الإعلامية» لمتابعة مستجدات «كورونا»

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
وزير الإعلام المكلف في «غرفة العمليات الإعلامية» لمتابعة مستجدات «كورونا»

واس – الرياض  :   عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اجتماعاً مع فريق العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس «كورونا» الجديد. واستعرض مع فريق العمل

الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية للغرفة، والاستعدادات الإعلامية لمواجهة تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس «كورونا» الجديد، وكيفية تحقيق تكامل الأداء الإعلامي بين الجهات الحكومية المعنية.

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واستمع الدكتور القصبي لفريق العمل، واطلع على التحديات التي يواجهها خلال أدائه الإعلامي المطلوب. وناقش وزير الإعلام حوكمة العمل في الغرفة. وأبدى معاليه مرئياته على أداء غرفة العمليات الإعلامية، التي يقع مقرها في وزارة

الإعلام، ويقودها فريق إعلامي من وزارة الصحة، وتمثل فيها الجهات الحكومية ذوات العلاقة.

ووجه الدكتور القصبي بضرورة توفير جميع المعلومات النوعية والإرشادية التي تلمس اهتمامات المواطن وتجيب على تساؤلاته بكل شفافية.

وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة والرصد والتحليل الإعلامي، وإعداد الخطط وإنتاج المحتوى وتوزيع ونشر المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع فيروس «كورونا» الجديد. كما تناط بالغرفة مسؤولية رفع الوعي من خلال إنتاج مواد توعوية بلغات عدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374894

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