“أرامكو” تدرس إمكانية مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل

كل الوطن- ارامكو- وكالات : أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، اليوم الاثنين، أن الشركة تدرس إمكانية مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل/نيسان.

وأشار أمين الناصر في تصريح له، اليوم، لوكالة “رويترز”، إلى أن الشركة تستطيع الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل، وأن الشركة ستستفيد من الإنتاج الإضافي رغم انخفاض أسعار النفط.

وأبدى الناصر “شكه” في أن إنتاج النفط في شهر مايو/أيار سيختلف عن مستواه في شهر أبريل/نيسان.

ونوه الناصر إلى أن الإنفاق الرأسمالي للشركة سيرتفع، لكن ليس بدرجة كبيرة مع زيادة إنتاج النفط والغاز.

وبدوره اعتبر المدير المالي لشركة “أرامكو” السعودية، خالد الدباغ، أن الشركة قادرة على الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط، وأن لديها قدرة ضخمة على الاقتراض ولا ترى حاجة لدين إضافي.

وأضاف: “نستطيع تلبية تعهداتنا بشأن التوزيعات وتوقعات المساهمين حتى في ظل سعر نفط منخفض”.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت أمس الأحد، تحقيق صافي دخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018.