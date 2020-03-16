مصر تعلن تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية

كل الوطن- وكالات: أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، تخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن “الدولة قررت تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين”، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.