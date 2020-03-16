السعودية تسحب من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي من الإمدادات

صرح الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” أمين الناصر اليوم، بأن الشركة السعودية ستقوم بسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات في أبريل المقبل.

وأكد الناصر، أن “أرامكو” ستقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى، مشددا على أنه ليس هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل في اليوم.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” إلى أنه بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وفي أسواق النفط، هوت أسعار الذهب الأسود، وانخفض خام “برنت”، بحلول الساعة 12:43 بتوقيت غرينتش، بنسبة 10.84% إلى 30.18 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 8.26% إلى 29.11 دولار للبرميل.

وفشلت الرياض وموسكو في وقت سابق في التوصل إلى اتفاق للحفاظ على خفض الإنتاج بعد مارس 2020، حيث رفضت روسيا مقترحا بخفض إضافي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، فيما رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.

وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي وتقديم حسوم كبيرة على الأسعار للمشترين في آسيا وأوروبا.

المصدر: وكالات