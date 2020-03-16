إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. والحصيلة ترتفع إلى 2158

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين، عن آخر حصيلة للوفيات في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات إن 349 شخصا فارقوا الحياة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 2158.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا (شمال) ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة يوم الاثنين 16 مارس.

وصرح مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا خلال مؤتمر صحفي، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفا، وأن 823 مصابا في العناية المركزة.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 9848، فيما تتم معالجة 20603 مصابا في كامل إيطاليا إلى حد الآن.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز 175 ألفا، في حين ازداد عدد الوفيات ليعبر حاجر 6700.

وظهر تفشي المرض الشبيه بالإنفلونزا، المعروف الآن باسم Covid-19 لأول مرة بين مجموعة من مرضى الالتهاب الرئوي في ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019، وانتشر بسرعة إلى أوروبا والأمريكيتين.

المصدر: وكالات