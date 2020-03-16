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خبراء التغذية يدحضون الأوهام عن بدائل السكر

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
خبراء التغذية يدحضون الأوهام عن بدائل السكر

أعلن خبراء التغذية، أن استهلاك بدائل السكر “منخفضة السعرات الحرارية” بدلا من السكر، لا يساعد على تخفيض الوزن، كما يعتقد البعض.

ووفقا لأنطونيو رودريغيز، مبتكر مشروع SinAzucar.org، معظم بدائل السكر المسموح باستخدامها غير ضارة، إذا استهلكت بصورة صحيحة ومعتدلة للتخلي التدريجي عن استخدام السكر. ومن المهم لتخفيض الوزن، ليس تعويض السكر ببدائله، بل اتباع نظام غذائي محدد. ويقول خبير التغذية ميغيل لوبيز مورينو، “أفضل طريقة لتحلية الزبادي أو العصيدة هي إضافة الفواكه، مثل الموز”.

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ويشير مورينو إلى أن بدائل السكر المسموح باستهلاكها هي السكرين، السيكلامات ، الأسبارتام، السكرالوز، أسيسلفام البوتاسيوم ، الستيفيا السكرية. ويضيف، هذه البدائل جميعها نواتج تفاعلات كيميائية، وتعتبر الستيفيا بديلا “طبيعيا” لأن مصدرها نباتي، ومع ذلك يحصل عليها عن طريق عزل جليكوسيدات ستيفول، أي هنا أيضا تدخل الكيمياء.

ويضيف، التخلي عن استهلاك السكر أمر صعب جدا، ولكن بالتحول التدريجي إلى استخدام البدائل، ممكن بلوغ الهدف المنشود، إذا ما استخدمت بصورة صحيحة ومعتدلة مرفقة بنظام غذائي محدد.

ويحذر الخبير من أن استخدام بدائل السكر، قد يؤدي إلى ما يسمى “تأثير الهالة”، عندما يعتقد الناس، أن الطعام المنخفض السعرات الحرارية هو أكثر فائدة للصحة، لذلك نراهم يتناولون كميات كبيرة منه.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374948

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