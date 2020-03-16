تسجيل الدخول
» » الأمن الروسي يعيد مريضة كورونا هربت من مستشفى

الأمن الروسي يعيد مريضة كورونا هربت من مستشفى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
الأمن الروسي يعيد مريضة كورونا هربت من مستشفى

ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على مواطنة مريضة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، هربت من مستشفى في بلدة كوموناركا جنوب موسكو، وأعادتها إليه لمواصلة العلاج.

وقال مصدر في أجهزة الأمن الروسية، في حديث لوكالة “تاس”، صباح اليوم الاثنين: “هربت امرأة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من مستشفى في كوموناركا. وتم إلقاء القبض عليها وإعادتها للعلاج”.

اقرأ أيضا...

وأشار المصدر إلى أن المرأة كانت، بعد هروبها من المستشفى، في منزلها، ويجري الآن العمل على تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلت معهم.

من جانبه، قال كبير الأطباء في المستشفى، دينيس بروتسينكو: “على الرغم من السياسة الإعلامية المتبعة والتوجيهات والتعامل مع المرضى عند دخولهم المستشفيات، إلا أننا مضطرون لمواجهة تصرفات غير عقلانية للمرضى، الذين لا يدركون ماذا يحدث ومدى درجة الخطورة من انتشار COVID بسببهم”.

وأضاف بروتسينكو أن قضية هروب المريضة من مستشفى كوموناركا تعمل عليها الشرطة، مشددا على ضرورة توضيح خطورة الوضع للمواطنين.

وحتى صباح اليوم الاثنين سجلت في روسيا 63 إصابة بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” دون رصد أي حالة وفاة.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374952

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.