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إسبانيا: الأمير محمد بن سلمان وافق على الدعوة لقمة عاجلة لـ G20 حول كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-16T22:56:01+03:00
2020-03-16T23:14:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 دقيقةآخر تحديث : منذ 25 دقيقة
إسبانيا: الأمير محمد بن سلمان وافق على الدعوة لقمة عاجلة لـ G20 حول كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن رئيس الوزراء اتصل بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي وافق على الدعوة لعقد قمة عاجلة لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا.

وجاء في بيان لمكتب سانتشيز، اليوم الاثنين، أن “رئيس الوزراء اقترح عقد قمة عاجلة واستثنائية عبر الفيديو لتقييم الوضع وصياغة خارطة طريق”.

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وأضاف البيان أن “القائد السعودي أبدى موافقته وقال إنه سيدعو لاجتماع القمة لمجموعة العشرين خلال الأيام القريبة القادمة”.

يذكر أن السعودية ستستضيف القمة المقبلة لمجموعة العشرين التي تضم الدول الكبرى اقتصاديا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا. وأصيب بالفيروس نحو 170 ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد ضحاياه أكثر من 6.5 ألف شخص، فيما تعافى منه أكثر من 77 ألف شخص.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374967

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