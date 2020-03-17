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تونس: رئيس الحكومة يعلن عن قرارات جديدة.. وعدد مصابي كورونا يرتفع إلى 24 حالة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-17T00:11:53+03:00
2020-03-17T00:20:51+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
تونس: رئيس الحكومة يعلن عن قرارات جديدة.. وعدد مصابي كورونا يرتفع إلى 24 حالة

كل الوطن – فريقر التحرير:

أكّد رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ في كلمة موجّهة إلى شعبه بثّتها القناة الوطنية الأولى أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجّلة في تونس بلغ 24 حالة، كما أعلن فيه عن جملة من القرارات الجديدة لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا وهي كالتالي:

غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات باستثناء الرحلات التجارية ورحلات اجلاء المواطنين
منع التجمعات على غرار الاسواق والحفلات والحمامات
العمل بنظام الحصة الواحدة بنظام الـ 5 ساعات على ان تقسم لحصتين من اجل تسهيل عملية النقل
وهي اجراءات سينطلق اعتمادا بدءا من يوم الاربعاء 18 مارس 2020
تأجيل كل التظاهرات والانشطة الرياضية
تقييم الانعكاسات المالية على المؤسسات الاقتصادية من اجل مساعدة المؤسسات التي يمكن ان تتضرر

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374987

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