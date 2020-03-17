“الصحة” تصدر دليلاً توعوياً عن كورونا الجديد بعدة لغات

ضمن رسائلها التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، أصدرت “الصحة” دليلاً توعوياً بعدة لغات حيث

تستهدف “الصحة” بهذا الدليل التوعوي المواطنين والمقيمين ، لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية ، وتتضمن اللغات ، الفلبينية، إلاوردو، الانجليزية، الفرنسية ، الروسية، البرتغالية ، إلى جانب اللغة العربية.

ويشمل الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا (كوفيد19)، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي؟، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:

العربية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdf

الإنجليزية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Eng.pdf

‏الفرنسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Fre.pdf

‏الروسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Rus.pdf

‏ ‏البرتغالية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Port.pdf

‏الاردو:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Urdu.pdf

‏الفلبينية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Tag.pdf