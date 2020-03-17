بكين تعبر عن انزعاجها الشديد من وصف ترامب لكورونا بــ”الفيروس الصيني”

كل الوطن- سبتونيك – متابعات:

أبدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، غضبها ورفضها “الشديد تجاه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيروس كورونا بـ”الفيروس الصيني”.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في مؤتمر صحفي، أن ربط الفيروس بالصين يعد “نوعا من الوصم”، مضيفا “نشعر باستياء شديد ونعارضه بشدة”.

يأتي هذا وسط توتر بين الصين والولايات المتحدة، على خلفية تبادل الاتهامات بشن حملات لتشويه السمع

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو أبلغ في محادثة هاتفية مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، اعتراضه على ة بعدما تحولت جائحة كورونا إلى موضوع خلافي جديد بين القوتين العظميين.

واشنطن ترد على تصريحات صينية أشارت إلى علاقة الجيش الأمريكي بانتشار “كورونا”

وجاء تبادل الاتهامات في اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين.استخدام بكين قنوات رسمية لـ”إلقاء اللوم في ما يتعلق بكورونا على أمريكا”، مؤكدا أن “الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحّد كل الأمم جهودها من أجل التصدي لهذا التهديد المشترك”.

يذكر أن واشنطن استدعت السفير الصيني يوم الجمعة الماضي، للإعراب عن احتجاجها على ترويج بكين لنظرية مؤامرة تشير إلى وقوف الولايات المتحدة وراء ظهور الفيروس، لقيت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.