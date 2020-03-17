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ولي العهد يؤكد على تنسيق التعاون الدولي في إطار G20 لمكافحة «كورونا»
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375016
مع الدكتور فادي نصر
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