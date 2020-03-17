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ولي العهد يؤكد على تنسيق التعاون الدولي في إطار G20 لمكافحة «كورونا»

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
ولي العهد يؤكد على تنسيق التعاون الدولي في إطار G20 لمكافحة «كورونا»
كل الوطن- واس:  تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً
هاتفياً أمس من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز. وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد،
والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره. وقد أكد سمو ولي العهد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات
الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375016

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