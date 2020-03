الصين “غاضبة جدا” من تصريح لترامب حول فيروس كورونا

أعربت الصين عن بالغ غضبها من تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف فيه سلالة كورونا الجديدة بـ”الفيروس الصيني”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوان، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء: “هذا التعليق يشوه صورة الصين، نحن غاضبون جدا ونرفضه بشدة”.

وأكد المسؤول الصيني، أن على الولايات المتحدة أن “تهتم بأمورها”.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!