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كورونا.. تونس تقرر إغلاق الحدود الجوية والبرية غلق الحدود لا يشمل رحلات البضائع وعمليات الإجلاء 17.03.2020

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
كورونا.. تونس تقرر إغلاق الحدود الجوية والبرية غلق الحدود لا يشمل رحلات البضائع وعمليات الإجلاء 17.03.2020

تونس/  الأناضول  :  قرّرت الحكومة التونسية، الإثنين، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا، بينها غلق حدودها الجوية والبحرية، عدا رحلات نقل البضائع وعمليات الإجلاء.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بثها التلفزيون الرسمي التونسي.

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وقال الفخفاخ إن عدد الإصابات بكورونا بلغ 24.

وأضاف الفخفاخ: “قرّرنا منع التجمعات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر”.

وتابع “تم تأجيل كل التظاهرات والأنشطة والبطولات الرياضية ابتداء من الإثنين”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت تونس أن العدد الإجمالي للإصابات 24.

وسبق أن قررت تونس، تدابير لمواجهة كورونا، من بينها تعليق المحاكم والدراسة، وإغلاق الحدود البحرية بشكل كامل، وإغلاق الحدود الجوية كليا مع إيطاليا.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375032

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