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إيطاليا: الأطباء يضطرون لعلاج بعض المرضى وترك آخرين لمصيرهم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
إيطاليا: الأطباء يضطرون لعلاج بعض المرضى وترك آخرين لمصيرهم

كل الوطن – وكالات:

يقول أطباء إيطاليون يخوضون معركة التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد، إنهم يضطرون إلى الاختيار بين من يتلقى العلاج أولا لإنقاذ حياته ومن يُحرم من ذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين.

ومع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس يوميا، تبذل إيطاليا قصارى جهودها للتعامل مع ما يكفي من أسرّة داخل المستشفيات لعلاج المرضى، وهي خطوة غير مسبوقة في وقت السلم.

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وقالت كريستيان سالارولي، رئيس وحدة الرعاية المركزة في مستشفى في بيرغامو، الواقعة في المنطقة الشمالية من مدينة لومباردي، لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”: “إذا كان عمر الشخص بين 80 و95 عاما ويعاني من ضيق تنفسي شديد، فمن غير المحتمل أن يحصل على العلاج، إنها كلمات بالغة الصعوبة، لكنها للأسف حقيقة. لسنا في وضع يسمح لنا بتجربة ما يسمى معجزات”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375045

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