“فايننشال تايمز”: كأس أمم أوروبا 2020 ستتأجل بسبب فيروس كورونا

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، سيعلن اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة أوروبا 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن البطولة سيتم تأجيلها للسماح لمسابقات الدوري المحلية باستكمال موسمها وتفادي خسائر بعدة مليارات من اليورو.

ويعقد “اليويفا” اليوم الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال بالفيديو “لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي فيروس كورونا”، حسبما أعلن الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يقسم الاجتماع الموسع إلى ثلاثة لقاءات منفصلة، تبدأ صباحا بين “اليويفا” وممثلي الأندية واللاعبين والبطولات الوطنية، يليه آخر مع الاتحادات الوطنية الـ55 الممثلة فيه، وثالث للجنة التنفيذية للاتحاد القاري، يتوقع أن يصدر في أعقابه بيان شامل يحدد التوجهات المقبلة.

وينظر إلى أوروبا على أنها بؤرة فيروس كورونا الجديدة، لاسيما في إيطاليا وإسبانيا، حيث تسجل أعداد الوفيات زيادة مطردة، ما دفع إلى فرض قيود هائلة على الأنشطة الرياضية وحركة التنقل والسفر.

المصدر: وكالات