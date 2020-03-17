إسبانيا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 491

أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) في البلاد إلى 491، بعد تسجيل 194 وفاة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، نقلا عن وزارة الصحة: “ارتفاع الإصابات إلى 11178 حالة، بزيادة 17.7 في المئة في الـ 24 الساعة الماضية، وتسجيل 491 حالة وفاة، وهو ما يمثل معدل وفيات زيادة بنسبة 4 في المئة”.

وقال مدير مركز الإنذارات الصحية والطوارئ، فرناندو سيمون، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة المختصة لمواجهة فيروس كورونا، إن 1028 حالة تماثلت للشفاء، بينما توجد 563 حالة في وحدة العناية المركزة”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

المصدر: وكالات