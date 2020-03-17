إسرائيل.. ارتفاع مصابي كورونا إلى 304 عقب تسجيل 6 إصابات ( بينهم 4 إصابات بحالة صحية “صعبة”)

القدس / الأناضول : ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الثلاثاء، إلى 304 إصابات، عقب تسجيل 6 إصابات جديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن وزارة الصحة، إنه تم الكشف عن 6 إصابات جديدة خلال ساعات الليلة الماضية بما يرفع عدد المصابين إلى 304.

وقالت هيئة البث، الخميس، إن أربعة من المصابين الذين يتلقون العلاج حالتهم “صعبة”.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة 183 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.