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سلطات الصين تسمح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح ضد “COVID-19”

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
سلطات الصين تسمح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح ضد “COVID-19”

أعطت السلطات الصينية السماح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى تقرير للحزب الشيوعي الحاكم في البلاد: “حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمية تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية”.

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وأشار التقرير إلى أن التجارب الأولية أكدت أن اللقاح، الذي ركبه فريق تشين واي، يعد آمنا وفعالا.

ووصل فريق الخبراء بقيادة تشين واي، العضو في الأكاديمية العسكرية الطبية الصينية، واللواء في جيش التحرير الشعبي الصيني، ومديرة معهد الهندسة البيولوجية التابع للجيش الصيني، يوم 26 يناير إلى مدينة ووهان في مقاطعة هوبي والتي تعتبر مصدرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عاما، حيث أطلقت العمل على دراسة المرض وسعت لإيجاد وسائل لردعه.

وتترأس العالمة الصينية البارزة في الوقت الراهن مختبرا يعمل في نظام المستوى الأعلى للحماية البيولوجية يقع في ووهان، ويجري تجارب اللقاح الذي تم تصميمه من قبل فريق الأكاديمية الصينية.

وسبق أن أكد علماء صينيون تركيب 8 لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا المستجد، قائلين إن بعضها أثبت فعاليته نتيجة الاختبارات التي أجريت على الحيوانات.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375152

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