الفلبين..57 مليون شخص قيد الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلنت الفلبين، الإثنين، فرض حجر صحي على نحو 57 مليون شخص، في جزيرة ليزون (شمال)، التي تضم العاصمة مانيلا، خشية تفشي فيروس كورونا.

وقال سلفادور بانيلو، متحدث باسم الرئاسة، في تصريحات صحفية إن “عزلا صحيا سيبدأ تطبيقه فجر الأربعاء على جزيرة ليزون التي يسكنها 57 مليون شخص وتضم العاصمة، حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل”، حسبما نقل موقع “رابلر” المحلي.

وأوضح بانيلو أن الفلبين أقدمت على هذه الخطوة، بعد ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 12 و128 إصابة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الفلبينية قررت تعطيل كافة المواصلات العامة، وغلق المتاجر، إضافة إلى تنظيم إمدادات الأغذية والخدمات الصحية الرئيسية.

كما تقرر تقليص عدد العاملين في أقاليم البلاد الثمانية، حسب المصدر ذاته.

وحتى صباح الإثنين، أصاب “كورونا” أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

الأناضول