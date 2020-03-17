تسجيل الدخول
» » “الصحة العالمية” تدعو لاجراءات عاجلة وعنيفة لمكافحة كورونا جنوب شرق آسيا

“الصحة العالمية” تدعو لاجراءات عاجلة وعنيفة لمكافحة كورونا جنوب شرق آسيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
“الصحة العالمية” تدعو لاجراءات عاجلة وعنيفة لمكافحة كورونا جنوب شرق آسيا

جنيف – واس

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة وعنيفة لمواجهة فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا الدكتور بونام خيترابال سينغ، أن هناك حاجة عاجلة لتكثيف جهود الاحتواء، وقد أكدت 8 بلدان من مجموع 11 دولة في منطقة جنوب شرق آسيا إصابات بالفيروس ، حيث يوجد في تايلاند 177 حالة مؤكدة ، وفِي إندونيسيا 134 حالة ، والهند 125 ، وسريلانكا 19 ، وجزر المالديف 13 اصابة ، وبنجلاديش 5 وحالة واحدة في كل من نيبال وبوتان .

اقرأ أيضا...

ودعا سينغ إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات الإصابة ومن اتصلوا بها وتتبعهم وعزلهم، وتوجيه الاستجابة لإبطاء انتقال العدوى ووضع حد لتفشي المرض، كما نحتاج لآلية طوارئ واسعة ، وتفعيل شبكة من المرافق الصحية والمستشفيات للفرز وتجنب الاكتظاظ وقت الطفرة، واختبار جميع الحالات المشتبه فيها، والاستعداد للاستجابة مع التطورات لوقف العدوى في أسرع وقت .

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375174

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.