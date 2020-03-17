تسجيل الدخول
» » ايقاف إنعقاد جلسة “مجلس الوزراء” هذا الأسبوع والأسبوع القادم

ايقاف إنعقاد جلسة “مجلس الوزراء” هذا الأسبوع والأسبوع القادم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-17T18:45:49+03:00
2020-03-17T22:47:00+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
ايقاف إنعقاد جلسة “مجلس الوزراء” هذا الأسبوع والأسبوع القادم

كل الوطن – فريق التحرير

قالت صحيفة “سبق” أن جلستي مجلس الوزراء لهذا الأسبوع والأسبوع القادم لن تنعقدا؛ تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية؛ في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.
مما يذكر أن هذا التعليق لا يؤثر على سير أعمال الأجهزة والإدارات التابعة للديوان الملكي وأمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومواصلة مهامها بشكل اعتيادي. وقد جرت العادة على توقف جلسات مجلس الوزراء عقب إجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وبعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375179

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.