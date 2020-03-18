“صحة الرياض” تدرب منسوبي الفنادق بالحجر الصحي على الاحترازات الوقائية

كل الوطن – فريق التحرير

في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها “صحة الرياض” للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ، ومنع انتشاره نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بفريق الصحة العامة ، عدة برامج تدريبية لمنسوبي الفنادق بالحجر الصحي على الاجراءات الاحترازية في التعامل مع فايروس كورونا .

وأوضحت “صحة الرياض” أن البرامج التدريبية شملت عدة محاضرات ، وندوات توعوية توضح كيفية تجنب الإصابة والوقاية من فيروس «كورونا»، من خلال اتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والتنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ، وكذلك منظمة الصحة العالمية .

ونوهت “صحة الرياض” أن البرامج تهدف الى رفع الوعي لدى العاملين في المرافق الايوائية ، في التعامل ، مع حالات الاشتباه ، وكذلك تنمية مهاراتهم عبر أساسيات مكافحة العدوى ، والتعقيم وغيرها من المهارات الاساسية .

ولفتت”صحة الرياض” أنه تشمل الإجراءات الوقائية الصحية، تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بأية عدوى تنفسية، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، بالإضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام المعقمات. للعدوى بالفيروس؛ على أن تطبّق احتياطات للحد من انتقال العدوى بالهواء

الجدير بالذكر أن الصحة وفرت العديد من مقرات الحجر الصحي لعزل الحالات المشتبهة والمخالطة للحالات الإيجابية حيث يوجد فيها من تجهيزات عالية وتقدم بها أفضل الخدمات وتوفر جميع الاحتياجات الأساسية والترفيهية على أكمل وجه.

إضافة إلى طواقم طبية متخصصة لتقديم العناية الطبية الكاملة حيث يتم العزل احتياطيا لمدة أسبوعين، حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.