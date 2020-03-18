فلسطين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 44 شخصا

كل الوطن- فريق التحرير- وكالات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 44 حالة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان له، “تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور، سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي،

حيث أظهرت نتائج التحاليل لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي”.

وأضاف ملحم، “في ضوء هذه النتيجة فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم”.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق الاثنين الماضي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 20 شخصا. مشيرة إلى أنه يجرى فحص 137 عينة جديدة، متوقعة زيادة الإصابات مع مرور الوقت.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه – خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني – إنه تم تجهيز مستشفى جديد في بيت لحم معد بشكل كامل للتعامل مع حالات الإصابة بـ”كورونا”، موجها التحية لمواطني بيت لحم على تعاملهم الجاد مع الوضع الراهن.

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وأعلن محافظ بيت لحم منذ قليل منع التجول في المدينة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.