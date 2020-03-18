تركيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، أكد وزير الصحة التركي تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98 شخصا.

وأوضح قوجة أن المتوفى جراء فيروس كورونا رجل يبلغ من العمر 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين قريبا.

واتخذت تركيا إجراءات عدة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، ووضعت آلاف العائدين من الخارج والمعتمرين في الحجر الصحي، وحظرت الرحلات الجوية مع 20 دولة غالبيتها أوروبية.

كما علقت صلاة الجماعة في المساجد وأغلقت بعض أماكن الراحة والترفيه العامة إلى حين زوال خطر الفيروس.

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هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة،

إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.