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» » تعقد الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الوباء..المملكة تدعو إلى قمة استثنائية افتراضية لـ(G20) حول «كورونا»

تعقد الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الوباء..المملكة تدعو إلى قمة استثنائية افتراضية لـ(G20) حول «كورونا»

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-18T20:35:19+03:00
2020-03-18T20:45:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
تعقد الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الوباء..المملكة تدعو إلى قمة استثنائية افتراضية لـ(G20) حول «كورونا»

واس- كل الوطن :  استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،

وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، حيث إن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة عالمية.

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وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء.

وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

كما ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.

وستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. لاستفسارات وسائل الإعلام: [email protected]

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375252

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