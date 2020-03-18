الولايات المتحدة.. عدد الوفيات بكورونا يصل 108 أشخاص

كل الوطن – الأناضول:

ارتفعت الأربعاء، حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 108 أشخاص، فيما بلغ عدد الإصابات 6 آلاف و362 حالة.

جاء ذلك وفق آخر حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تتابع حالات الوفاة والإصابة بالفيروس في البلاد.

وأوضحت الجامعة أن 20 حالة وفاة سُجّلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في البلاد.

وأشارت الجامعة أن 55 من إجمالي الوفيات، سجّلت في العاصمة واشنطن، بينما توفي 13 آخرين في ولاية نيويورك و12 في كاليفورنيا.

وعلى خلفية الانتشار السريع للفيروس، أعلنت بعض الولايات الأمريكية حالات الطوارئ، ومنعت التجمعات وأغلقت المدارس والجامعات.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 198 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم 7990، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.