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الجزائر تعلن تسجيل سادس وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 72

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
الجزائر تعلن تسجيل سادس وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 72

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375264

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