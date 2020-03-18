مفاجآت صادمة حول المتوفى المصري الثاني بكورونا

كشفت هيام عامر، عضوة مجلس النواب المصري عن دائرة بلقاس، وعمة المتوفى الثاني بكورونا في مصر أحمد علي عامر، مفاجآت صادمة حول وفاة نجل شقيقها وأسباب إصابته.

وقالت إن نجل شقيقها، ويعمل مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب بلقاس قسم القيمة المضافة، دخل المستشفى الجمعة الماضية، بعد شعوره بأعراض المرض، وبعد إجراء التحاليل الخاصة بالفيروسات له جاءت النتيجة سلبية من فيروس كورونا، مضيفة أن جميع أفراد الأسرة عبروا عن سعادتهم بخلوه من الفيروس، وسمح لهم بالدخول عليه في غرفته لتهنئته وزيارته، ومنهم أسرته وهم: زوجته وابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وطفلته البالغة من العمر عامين ونصف العام، فضلا عن مجموعة من الأطباء والممرضين.

المتوفى الثاني بكورونا

وأضافت أنه بعد مرور 3 ساعات فوجئت بخبر كارثي، حيث اتصل بها مسؤولو المستشفى، وأخبروها بخطأ في نتيجة التحليل، مؤكدة أنها جاءت إيجابية وليست سلبية. وقالت إنها شعرت بالصدمة والذهول، وكادت تتعرض لنوبة سكر، خاصة بعدما خالطت الأسرة نجل شقيقها الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت النائبة البرلمانية أن طبيبا تطوع بمرافقة نجل شقيقها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وأعلن عن وفاته، مضيفة أنه تم إجراء تحليل فيروسات لأسرته باعتبارها أقرب المخالطين له، وثبت إصابة زوجته وابنته وطفلته الصغيرة البالغة من العمر عامين ونصف العام، والتي أصبحت أصغر مصابة بفيروس كورونا في مصر، وتم نقلهم لمستشفى العزل، فيما لم تجر حتى الآن فحوصات لباقي المخالطين، ومنهم طاقم الأطباء والممرضين، بسبب عدم وجود أجهزة التحليل “بي سي أر” في محافظة الدقهلية كلها بشكل عام.

المصدر: العربية نت