تمكين للتقنيات” تطلق مبادرة “وطن ما يوقف” لجميع الجهات الحكومية والخاصة

كل الوطن – فريق التحرير

أعلنت شركة تمكين للتقنيات عن إطلاق مبادرتها الوطنية “وطن ما يوقف” والتي تهدف إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بمنتج الحضور الذكي (بصفة مجانية لمدة 3 أشهر) كبديل تقني آمن وصحي عن أجهزة البصمة التقليدية أو الورقية، وتأتي المبادرة ضمن التزام الشركة في المساهمة في تعزيز الجهود الهادفة التي اتخذتها الدولة حفظها الله لمحاصرة انتشار الفايروس كورونا على كافة الأصعدة وكجزء من مسئوليتها الاجتماعية كشركة وطنية تقنية.

ويتيح نظام الحضور الذكي للموظفين تسجيل الحضور والانصراف عبر تطبيق لأجهزة الجوال الذكية عبر IOS & Android من خلال المواقع الجغرافية المحددة لكل جهة. كما يوفر النظام للموظف تقارير الحضور والانصراف، ويتيح للمسئولين الوصول إلى تقارير الموظفين بشكل سهل وآمن، مع دعم النظام العمل عن بعد.

وأشار الرئيس التنفيذي لتمكين للتقنيات الدكتور محمد الشيبي أن نظام الحضور الذكي هو أحد منتجات الشركة التي تم تطويرها داخليا وتطبيقه على موظفي الشركة كخطوة وقائية للحد من انتشار الفايروس كورونا COVID-19، وجاري عرضه على عملائنا من الجهات الحكومية وجميع الجهات الراغبة من القطاع الحكومي أو الخاص ضمن التزام الشركة الدائم بتوفير حلول تقنية مبتكرة وتلبي احتياجات عملائنا.