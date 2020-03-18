الخارجية الإثيوبية تصف تقريرا صحفيا مصريا عن سد النهضة……. بـ”الدعاية الزائفة”

كل الوطن- وكالات – اثيوبيا : ذكرت وزارة الخارجية الاثيوبية نقلا عن السفير الإثيوبي لدى كينيا، أن التقرير الذي ورد عبر صحيفة الأهرام المصرية بشأن الموقف الكيني من سد النهضة “لا أساس له من الصحة”.

ونشرت صحيفة الأهرام المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا بشأن سد النهضة.

ووصفت الخارجية الإثيوبية رواية صحيفة الأهرام بـ”الزائفة”، مؤكد أنه غير صحيح ما نشر عن دعم كينيا لموقف مصر.

ووصفت الخارجية الإثيوبية تقرير صحيفة الأهرام بأنه “دعاية مصرية”.

وأعربت مصر عن موقفها من مفاوضات سد النهضة لكل من الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، لدعم جهود مصر في الأسابيع الماضية.

وبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري جولات إلى دول أفريقية مختلفة هذا الأسبوع سعيا للحصول على مزيد من الدعم الأفريقي.

ومن جانبها أرسلت إثيوبيا وفدا إلى دول مختلفة لشرح موقفها بشأن سد النهضة وأحاطتهم بالمفاوضات الثلاثية بينها ومصر والسودان.